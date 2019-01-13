Авария произошла 13 января на трассе Владимир – Гусь-Хрустальный

Авария произошла 13 января на трассе Владимир – Гусь-ХрустальныйРано утром 13 января во Владимирской области произошла смертельная авария.«В 7.26 поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район автодорога Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума 77 км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи», - сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.В столкновении двух машин погиб один человек, ещё трое получили травмы. Одного из пострадавших спасателям пришлось доставать из автомобиля с помощью специнструментов.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 14 человек и пять автомобилей. Из них шесть сотрудников и два автомобиля МЧС.