Возросло число жертв взрыва в IX округе Парижа. Ранее сообщалось о двух погибших пожарных, теперь число жертв увеличилось до трех — в больнице от полученных ран скончалась гражданка Испании.

Возросло число жертв взрыва в IX округе Парижа. Ранее сообщалось о двух погибших пожарных, теперь число жертв увеличилось до трех — в больнице от полученных ран скончалась гражданка Испании. Об этом сообщил МИД королевства. В клинике остается еще один гражданин Испании. Его жизни ничто не угрожает. Всего в больницу доставлены восемь пострадавших в тяжелом состоянии. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер уточнил, что ранения получили порядка 50 человек и выразил поддержку семьям жертв взрыва.По предварительным данным, в булочной на улице Тревиз взорвался бытовой газ. Трагедия произошла в 9 утра в субботу. В результате взрыва здание загорелось, в соседних домах выбиты окна, повреждения получили припаркованные автомобили.Ранее префектура полиции французской столицы сообщила, что погибли двое пожарных.