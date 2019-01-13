В Грузии 15 человек умерли от так называемого свиного гриппа. Об этом сообщили в Минздраве страны. Из-за чего в школах продлили каникулы, а в медицинских учреждениях объявили карантин.

В Грузии 15 человек умерли от так называемого свиного гриппа. Об этом сообщили в Минздраве страны. Из-за чего в школах продлили каникулы, а в медицинских учреждениях объявили карантин.Свиной грипп расползается по Грузии. Лихорадка с температурой у заболевших стремительно обрастает смертельно опасными осложнениями."Скончался пациент, мужчина средних лет. Лабораторное исследование подтвердило наличие вируса N1H1.Пациент поступил в клинику с опозданием", — заявил руководитель Центра здравоохранения Аджарии Русудан Шавишвили.Власти сообщают: среди жертв вируса много тех, кто занимался самолечением или страдал хроническими заболеваниями. Но родственники, потерявшие своих близких, верят таким заявлениям с трудом."Мой брат был моряком, всего год, как перестал ходить в море. Никогда не жаловался на здоровье.18 декабря почувствовал себя нехорошо, немного поднялась температура. Но потом ситуация резко ухудшилась. В больнице его подключили к аппарату искусственного дыхания, но спасти его не удалось", — рассказал Ной Сарджвеладзе.Число жертв вируса неумолимо растет. Самому старшему из погибших не больше 45 лет."На сегодняшнее число мы имеем 15 случаев смерти с лабораторно подтвержденным диагнозом. Для Грузии так называемый эпидемиологический рубеж — это 450-500 заболевших на 100 тысяч человек", — говорит генеральный директор Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.То есть речи об объявлении эпидемии пока не идет. Но вот каникулы в школах уже продлены. В аптеках возник дефицит противовирусных препаратов – из-за этого выстраиваются длинные очереди. Хотя власти обещали раздавать их бесплатно."Выдача антивирусного препарата для любого жителя Грузии, вне зависимости от его социального положения, будет субсидирована государством", — заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.Специалисты говорят, что такая вспышка не характерна для Грузии, обычно вирус начинает расползаться из Юго-Восточной Азии."И та ситуация, когда уже есть смертельные случаи, лабораторно подтвержденные штаммы гриппа, говорит о необычности для региона, что он лидирует в этом тревожном событии", — рассказал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.Аномальное распространение гриппа происходит на фоне дискуссий об американском центре Лугара в Тбилиси. Сообщается, что в этой лаборатории, охраняемой как военный объект, проводятся эксперименты с возбудителями опаснейших заболеваний."Не было таких серьезных массовых заболеваний в Грузии до того, как эта лаборатория появилась. Это дивная вещь, строительство лабораторий по периметру России в разных республиках. Там почему-то строят такие лаборатории, на своей территории им не нравится, вот они и строят в постсоветских республиках", — подытожил политолог, руководитель центра исследований проблем глобализации Александр Чачиа.Из-за распространения вируса свои границы с Грузией закрыли Южная Осетия и Абхазия. Серьезно усилен контроль и на российской границе. Чтобы не допустить проникновения вируса на территорию нашей страны.