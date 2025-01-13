Разрушенный дом №18 на 2-ой Никольской улице наконец снесли. Добиваться этого пришлось через суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Здание принадлежало ООО «Гарант Инвест».

Разрушенный дом №18 на 2-ой Никольской улице наконец снесли. Добиваться этого пришлось через суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Здание принадлежало ООО «Гарант Инвест». Согласно информации из открытых источников, это нижегородская организация, занимающаяся арендой и управлением собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом. В 2023 году по неизвестным причинам рухнули наружные стены фасадной и дворовой частей