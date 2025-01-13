Мать с двумя детьми мерзнут в разваливающемся деревянном доме.

В деревне Конино женщина с двумя детьми живет в разваливающемся деревянном доме-общежитии. Оказалось, что квартиру семья получила по договору соцнайма. В 2022 году комиссия признала дом пригодным для жилья, но требующим ремонта.Состояние здания продолжало ухудшаться. В 2024 году в нескольких квартирах обрушился потолок, крыша начала протекать. Нечеловеческие условия привели к тому, что прокуратура подала иск к местной администрации. Там семье должны были предоставить благоустроенное жилое помещение, но представители администрации не сделали этого.Теперь женщине должны выделить подходящее жилье из маневренного фонда.