За руль сел 15-летний парень, который не справился с управлением и врезался в столб на лесной дороге.

В воскресенье, 12 января, в деревне Пенкино Владимирской области произошло ДТП с участием трех подростков, которые катались на квадроцикле без прав и защитной экипировки. За руль сел 15-летний парень, который не справился с управлением и врезался в столб на лесной дороге.В результате происшествия пострадали его 17-летний и 14-летний друзья, которые также не надели экипировку. Трое ребят были госпитализированы. Полицейские составили протокол об административном правонарушении на родителей водителя.Напомним, ранее мы писали, что