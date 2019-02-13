По версии следствия, молодой человек похитил изделия из хрусталя и мобильный телефон.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего ранее судимого безработного жителя Гусь-Хрустального района. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемый проник в одну из квартир в городе Гусь-Хрустальный, откуда похитил изделия из хрусталя, после чего скрылся с похищенным имуществом.Спустя несколько недель фигурант в городе Курлово Гусь-Хрустального района напал на местную жительницу, выхватил из кармана ее куртки мобильный телефон и скрылся.Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 30 000 рублей.Ранее судимый за аналогичные преступления гусевчанин был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории Гусь-Хрустального района. Похищенное имущество молодой человек успел реализовать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.