Во вторник, 12 февраля, самолет южноамериканской авиакомпании Latam совершил вынужденную посадку в городе Арекипа в Перу из-за сообщения о бомбе, которая якобы была заложена на его борту.

Во вторник, 12 февраля, самолет южноамериканской авиакомпании Latam совершил вынужденную посадку в городе Арекипа в Перу из-за сообщения о бомбе, которая якобы была заложена на его борту. О происшествии сообщило местное издание El Comercio.Как уточняется, на борту самолета находился министр сельского хозяйства и ирригации Перу Густаво Мостахо. Всех пассажиров эвакуировали по надувному трапу, передает ТАСС.Правоохранители уточнили, что в результате инцидента пострадавших нет. По предварительным данным, сообщение о взрывном устройстве было ложным.