Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан собирается продолжить свои выступления за сборную России. Он готов принять участие в отборочном национальном турнире, чтобы попасть на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан собирается продолжить свои выступления за сборную России. Он готов принять участие в отборочном национальном турнире, чтобы попасть на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году."Собираюсь пробиться в сборную и продолжать выступать до тех пор, пока остаюсь ее частью. Моя страна – Россия, за Южную Корею я выступать не могу", – цитирует Ана ТАСС.Напомним, что 33-летний шорт-трекист объявил о завершении профессиональной карьеры в сентябре 2018 года. Ранее сообщалось, что Ан станет тренером сборной Китая.