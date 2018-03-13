Первая
российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала
новость о том, что фигуристка Евгения Медведева, получившая серебро на Играх в
Пхенчхане, пропустит ЧМ-2018 в Милане. Она надеется, что спортсменка использует
паузу с пользой и разучит новые элементы катания.
Первая
российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала
новость о том, что фигуристка Евгения Медведева, получившая серебро на Играх в
Пхенчхане, пропустит ЧМ-2018 в Милане. Она надеется, что спортсменка использует
паузу с пользой и разучит новые элементы катания.
Бутырская отметила, что не понимает
мотивации Медведевой, по которой та решила отказаться от чемпионата мира по
фигурному катанию. Ведь девушка только набрала форму, да и сезон еще не
завершился.
Также фигуристка предположила, что причиной может быть прежняя травма,
которая начала давать о себе знать. При этом она добавила, что Евгения, возможно,
решила пропустить ЧМ потому, что готовит новую программу. "А вдруг, она хочет
серьезнее подготовиться к следующему сезону? Может быть, она сейчас начнет
разучивать новые прыжки и каскады? Потому что, когда ты готовишься к серьезным
соревнованиям, особенно к Олимпийским играм, идет немного другая работа…
Поэтому допускаю, что она решила изменить уровень своего катания в техническом
плане", – цитирует Бутырскую "Спорт-Экспресс".
Чемпионка добавила, что Евгения – очень серьезный и трудолюбивый человек
и не похоже, что она может просто заявить о своей усталости и нежелании ехать
на ЧМ. "Это не в ее духе… Очень не
хотелось бы, чтобы Женя завершала карьеру", – резюмировала она.
Прокомментировал известие и олимпийский чемпион 1994 года Алексей
Урманов. "Это не просто решение принимается спортсменом, а
коллегиально вместе с тренерами и федераций. Поэтому уверен в том, что решение
обдуманное и правильное", – заявил он, добавив, что спортсменка должна думать
не только о медалях, но и о своем здоровье.
Также Урманов отметил, что рад за Станиславу
Константинову, которая заменит Евгению на ЧМ в Милане. "Это хорошая, способная, талантливая девочка,
которая уже вполне себе может выступать на взрослом уровне. Давайте подождем и
поглядим – сейчас важно болеть за нее, чтобы она как можно удачнее выступила",
– заключил фигурист.
Напомним, ранее пресс-служба Федерации фигурного катания на
коньках России сообщила, что 18-летняя Евгении Медведевой необходимо ограничить
высокие нагрузки на стопу во избежание возможного хирургического вмешательства. Обладательница серебра на Олимпиаде в Пхенчхане будет
восстанавливаться от четырех до восьми недель.