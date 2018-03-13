Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала новость о том, что фигуристка Евгения Медведева, получившая серебро на Играх в Пхенчхане, пропустит ЧМ-2018 в Милане. Она надеется, что спортсменка использует паузу с пользой и разучит новые элементы катания.

Перваяроссийская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировалановость о том, что фигуристка Евгения Медведева, получившая серебро на Играх вПхенчхане, пропустит ЧМ-2018 в Милане. Она надеется, что спортсменка используетпаузу с пользой и разучит новые элементы катания.Бутырская отметила, что не понимаетмотивации Медведевой, по которой та решила отказаться от чемпионата мира пофигурному катанию. Ведь девушка только набрала форму, да и сезон еще незавершился.Также фигуристка предположила, что причиной может быть прежняя травма,которая начала давать о себе знать. При этом она добавила, что Евгения, возможно,решила пропустить ЧМ потому, что готовит новую программу. "А вдруг, она хочетсерьезнее подготовиться к следующему сезону? Может быть, она сейчас начнетразучивать новые прыжки и каскады? Потому что, когда ты готовишься к серьезнымсоревнованиям, особенно к Олимпийским играм, идет немного другая работа…Поэтому допускаю, что она решила изменить уровень своего катания в техническомплане", – цитирует Бутырскую "Спорт-Экспресс".Чемпионка добавила, что Евгения – очень серьезный и трудолюбивый человеки не похоже, что она может просто заявить о своей усталости и нежелании ехатьна ЧМ. "Это не в ее духе… Очень нехотелось бы, чтобы Женя завершала карьеру", – резюмировала она.Прокомментировал известие и олимпийский чемпион 1994 года АлексейУрманов. "Это не просто решение принимается спортсменом, аколлегиально вместе с тренерами и федераций. Поэтому уверен в том, что решениеобдуманное и правильное", – заявил он, добавив, что спортсменка должна думатьне только о медалях, но и о своем здоровье.Также Урманов отметил, что рад за СтаниславуКонстантинову, которая заменит Евгению на ЧМ в Милане. "Это хорошая, способная, талантливая девочка,которая уже вполне себе может выступать на взрослом уровне. Давайте подождем ипоглядим – сейчас важно болеть за нее, чтобы она как можно удачнее выступила",– заключил фигурист.Напомним, ранее пресс-служба Федерации фигурного катания наконьках России сообщила, что 18-летняя Евгении Медведевой необходимо ограничитьвысокие нагрузки на стопу во избежание возможного хирургического вмешательства. Обладательница серебра на Олимпиаде в Пхенчхане будетвосстанавливаться от четырех до восьми недель.