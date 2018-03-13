Живут в копоти и дышат гарью. Собственники комнат в общежитии на улице Асаткина опасаются за своё здоровье. 4 месяца назад в доме случился пожар. Соответствующий запах в квартирах остаётся до сих пор, а коридор из белого превратился в чёрный. Ремонт управляющая компания делать отказывается. Кто поможет соседям, пострадавшим по чужой вине? Подробности далее.

13.03.2018Живут в копоти и дышат гарью. Собственники комнат в общежитии на улице Асаткина опасаются за своё здоровье. 4 месяца назад в доме случился пожар. Соответствующий запах в квартирах остаётся до сих пор, а коридор из белого превратился в чёрный. Ремонт управляющая компания делать отказывается. Кто поможет соседям, пострадавшим по чужой вине? Подробности далее.(ул. Асаткина)Чёрные стены, обугленные деревяшки, раскуроченная дверь. Сегодня коридор третьего этажа в общежитии на Асаткина выглядит именно так. Пожар в одной из комнат случился ещё в ноябре, но его последствия до сих пор не устранили. Самое страшное для жильцов заключается в том, что здесь до сих пор дышится с трудом. Запах гари повсюдуВиталий, житель дома №2 "Б": Ещё как напрягает. А вы попробуйте ко мне в комнату зайти.- А что там?- А запах какой там! Она не закрывается, форточка, она постоянно открыта, а как дышать?Действительно, даже при открытой форточке в комнате Виталия дышать невозможно. В своём жилище мужчина ремонт сделал. Также, как и другие жители третьего этажа, рассчитывал, что коридором займётся управляющая компания, но...Сергей, житель дома №2 "Б": "Они вот здесь делали лестницу, а здесь никто ничего не делал. Вот женщины сами стенки отмыли. Я вот сам красил и Максим красил".Пострадали и входные в комнаты двери. Во время пожара спасатели их ломали, чтобы убедиться, что в жилых помещениях никого нет. Максимум, что получили пострадавшие по чужой вине соседи - это 6 тысяч 700 рублей. Единовременная помощь была оказана службой соцзащиты населения. А на все вопросы жителям третьего этажа ответили – замена дверей и ремонт в коридоре - за ваш счёт. Скидывайтесь или требуйте, чтобы виновник пожара сам устранял его последствия .- Прислали ответ, сказали виновник установлен, 31 комнаты хозяин, в досудебном или судебном порядке, решайте с ним вопрос. Конечно, я ему сказала, он сказал, что сам пострадал: Подавайте в суд, там будем решать, кто виновен.По факту - общежитие, а по бумагам - жилой многоквартирный дом, поясняют нам в управляющей организации. Все 16 комнат на третьем этаже приватизированы, то есть, каждая находится в чьей-либо собственности.Марина Лужнова, директор МКП ЖКХ г. Владимира: "Когда приватизировались жилые помещения, конкретно комнаты, в долевую собственность жителям передавались места общего пользования этажей, блоков, секций. Получается, что жители приобрели в долевую собственность расположенные на этаже: коридор, душевые, кухни, туалеты и другие места общего пользования".Это значит, что, по закону, обслуживать и ремонтировать коридор, душевые, кухню и туалет должны исключительно жители этажа. Эта их собственность. Ремонт можно провести и за счёт средств, которые есть на счёте дома. Вот только для этого необходимо провести собрание и получить подписи собственников комнат, расположенных и на других этажах.Метки: ЖКХ, общежитие, ремонт, пожар, гарь, приватизация, общедолевое имущество, Лужнова