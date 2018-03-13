Сыновья Вячеслава Шалевича пришли в студию программы Андрей Малахов. Прямой эфир. Наследники пожаловались ведущему на поведение вдовы артиста Татьяны Виноградовой.

Сыновья Вячеслава Шалевича пришли в студию программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Наследники пожаловались ведущему на поведение вдовы артиста Татьяны Виноградовой."Мы с отцом часто виделись, ходили в кафе, я приходил к нему в кабинет. Но потом наше общение свелось к телефонным разговорам. Когда мы встретились с Ваней, я узнал, что это происходит не только со мной. Это было связано с появлением четвертой жены отца", – заявил Дмитрий Федотов, называющий себя внебрачным сыном народного артиста Вячеслава Шалевича.По словам Дмитрия, его мать комплексовала и запрещала звезде кино давать собственную фамилию сыну. Теперь же вдова знаменитости Татьяна Виноградова не хочет признавать его. При этом сын Шалевича Иван, появившийся на свет в третьем браке артиста, не ставит под сомнение родство с Дмитрием.Братьев познакомил сам актер. Ивана рассказал, что четвертая жена Вячеслава Анатольевича отказывается общаться с детьми покойного супруга от других отношений. Мужчина убежден, что Виноградовой движут корыстные цели."Театр имени Рубена Симонова является большой душевной болью. Не успела душа моей мамы уйти в другой мир, как появилось она. Сначала директором театра был ее брат, который раньше занимался строительством. А по прошествии времени директором театра стал человек с медицинским образованием. Ну это просто смешно", – заявил в студии Малахова сын Шалевича.Иван уверен, что последняя жена дурно влияла на актера. "Мой папа был зомби благодаря этой женщине. Он делал то, что ему говорят, подписывал документы. В итоге получилось так, что страдали другие люди. Замечательных артистов выгнали на улицу" , – отметил Шалевич-младший.Когда Иван попытался вмешаться в происходящее, отец воспрепятствовал его инициативе, сославшись на запрет со стороны жены. Также по решению Виноградовой была продана квартира, в которой прошла юность сына актера."Мне искренне хочется, чтобы совершилась справедливость – настоящая, человеческая. Как на эту историю не посмотреть, правды в ней мало. В ней есть грязь, хамство, воровство. Все, кроме правды", – заключил Иван.