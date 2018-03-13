Под предлогом размена злоумышленник выхватил из рук пожилого мужчины деньги, с которыми скрылся.

10 марта текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Муромский» задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина подозревается в грабеже, совершенном в отношении 71-летнего местного жителя.Установлено, что 2 марта подозреваемый, находясь в дневное время в одной из сберкасс города Мурома, заметив, что банкомат выдал 71-летнему пенсионеру деньги мелкими купюрами, предложил ему обменять их на банкноты крупного номинала. Пока пожилой человек сомневался, злоумышленник выхватил из его рук деньги в сумме 4 500 рублей и скрылся.Задержанный на территории районного центра ранее судимый мужчина дал признательные показания, деньги он успел потратить на свои нужды.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении 33-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Полицейские установили причастность муромлянина к нескольким кражам, совершенным из местных торговых центров. Подозреваемый заключен под стражу.