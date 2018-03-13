Министр культуры Владимир Мединский высказался о преемнике художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова. Он сообщил, что очень часто общался с народным артистом СССР.

Министр культуры Владимир Мединский высказалсяо преемнике художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова. Он сообщил,что очень часто общался с народным артистом СССР."Никогда —ни в формальной, ни в неформальной обстановке – онне обсуждал преемника, никогда не выдвигал никаких требованийк министерству культуры", – цитирует Мединского РИА Новости. Всвою очередь замминистра культуры России Александр Журавский заявил, что заместительхудожественногоруководителя театра Юрий Кравец займет пост временного исполняющего обязанности директора.Такая замена прошлаавтоматически, пояснила пресс-секретарь театра Мария Малкина. По ее словам, при неожиданном уходедиректора театра его место, по уставу, занимает первый заместитель худрука,передает агентство городских новостей "Москва". Журавский же отметил, что ещерано говорить о постоянном руководителе театра, сейчас главное – "достойнопроводить Олега Павловича, отдать дань памяти великому артисту".Напомним,12 марта у 82-летнего Табакова в районе 16 часов случился сердечный приступ.Поэтому врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Актерборолся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.Прощание с актером пройдетв МХТ им. А.П. Чехова, где народный артист СССР был художественнымруководителем более 15 лет. 12 марта там, как и в "Табакерке", были отмененывсе спектакли.