Финские исследователи пришли к выводу, что десять сигарет в день
могут спровоцировать развитие тяжелых психических расстройств. По мнению ученых,
частое курение не только сказывается на состоянии органов пищеварения и
сердечно-сосудистой системы, но и провоцирует необратимые изменения в головном
мозге.
Финские исследователи пришли к выводу, что десять сигарет в день
могут спровоцировать развитие тяжелых психических расстройств. По мнению ученых,
частое курение не только сказывается на состоянии органов пищеварения и
сердечно-сосудистой системы, но и провоцирует необратимые изменения в головном
мозге.
Эксперты провели обширное исследование, которое
показало, что ежедневное курение табака тесно связано с последующим риском
психозов, даже с учетом других психотических переживаний – от употребления
алкоголя и наркотиков. Курение в раннем возрасте является особенно значимым
фактором риска. По результатам эксперимента сделан вывод, что профилактика
курения среди подростков может оказать положительное влияние на психическое
здоровье населения в зрелом возрасте, сообщает издание .
В течение нескольких десятков лет учёные наблюдали за шестью тысячами людей, которые проходили регулярный медицинский осмотр. В рамках исследования респонденты не только раскрывали подробности питания и образа жизни, но и делились с учеными и медиками сведениями о наличии или отсутствии вредных привычек, проблем со сном или нервных срывах.
Эксперимент длился до тех пор, пока испытуемым не исполнилось 30 лет. По данным ученых, сбои в работе нервной системы,
вызванные регулярным отравлением организма, могут переходить во временные
неконтролируемые психические срывы, результатом которых могут стать тяжелые
заболевания, такие как биполярное расстройство и шизофрения.
Исследовательская группа также провела исследование на предмет употребления каннабиса. Эксперимент показал, что подростковое употребление марихуаны также связано с повышенным риском развития психических расстройств. Люди, которые употребляли каннабис и имели психотические переживания в юном возрасте, чаще испытывали психоз в течение периода обучения.