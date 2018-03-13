Между близкими людьми Жанны Фриске снова нарастает напряжение. На сей раз Дмитрий Шепелев обратился в полицию с заявлением, что якобы мошенники пытаются продать автомобиль популярной исполнительницы. Однако продавцом оказался отец артистки Владимир Фриске, который преподнес машину Жанне в качестве подарка на рождение внука.

Между близкими людьми Жанны Фриске снова нарастает напряжение. На сей раз Дмитрий Шепелев обратился в полицию с заявлением, что якобы мошенники пытаются продать автомобиль популярной исполнительницы. Однако продавцом оказался отец артистки Владимир Фриске, который преподнес машину Жанне в качестве подарка на рождение внука.О том, что Дмитрий Шепелев обратился в правоохранительные органы, компетентно сообщает телеграм-канал Mash. Популярный телеведущий пришел в полицию с заявлением, что "неизвестные мошенники" выставили на продажу автомобиль Жанны Фриске. Это объявление "висит" на популярном сайте, специализирующемся на покупке-продажи разных вещей, начиная с пуговицы и заканчивая недвижимостью.Говорят, отцовские чувства Дмитрия Шепелева задело то обстоятельство, что машина частично принадлежит их с Жанной сыну – Платону. Вскоре выяснилось, что автомобиль решил пустить с молотка отец Фриске. Родитель популярной певицы объяснил: "Автомобиль– мой. Я его подарил Жанне на рождение внука. Но он все-таки 2013 года выпуска, я буду его менять скоро".Вот уже на протяжении нескольких лет продолжается противостояние между семьей Жанны Фриске и ее возлюбленного Дмитрия Шепелева. Камнем преткновения является не только внушительное наследство артистки, а, главное, ее сын Платон, которого воспитывает Дмитрий и якобы не дает видеться с ним родственникам певицы.Так, в новом интервью мать певицы Жанны Фриске призналась, что в этом году еще ни разу не видела четырехлетнего внука Платона. А ведь, по словам Ольги Владимировны, мальчик перенес операцию. По словам женщины, Дмитрий Шепелев строит любые преграды для встреч сына с ближайшими родственниками. "Он находит справки. Сейчас он сказал, что у ребенка удалены аденоиды, у ребенка была операция. Действительно, прошла операция. Ребенок восстанавливается. Но это амбулаторно, он не лежал в больнице. Вы знаете, что такое аденоиды у ребенка. Я даже не знаю, у кого спросить о состоянии здоровья моего внука", – в недавнем интервью пожаловалась мать Фриске.