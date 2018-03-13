Бежавший из России в Англию предприниматель и бывший совладелец Евросети Евгений Чичваркин заявил, что за ним велось наблюдение спецслужбами. Бизнесмен убежден, что его опыт помог ему вычислить Штирлица.

Бежавший из России в Англию предприниматель и бывший совладелец"Евросети" Евгений Чичваркин заявил, что за ним велось наблюдение спецслужбами. Бизнесмен убежден, что его опыт помог ему вычислить "Штирлица".Как заявил Чичваркин, он стал замечать за собойслежку вскоре после переезда в Великобританию. "Несколькочеловек около часа стояли в 100 метрах от входной двери моего дома и лузгали семечки. Взглянув на них более внимательно, я понял,что они проводят время, очищая и съедая семена подсолнечника,а эта привычка распространена среди мужчин в российских деревнях.Штирлиц прибыл", – рассказал бизнесмен изданию .Несмотря на это, по словамЧичваркина, в Лондоне он чувствует себя гораздо комфортнее и безопаснее, чем вМоскве. Однако время от времени бизнесмену мерещатся преследующие его люди, что по всем признакам напоминает параноидальный психоз.Напомним, что в 2011 году Следственный комитет Россиипрекратил уголовное преследование Евгения Чичваркина. При этом предприниматель-беглецговорил, что все равно боится возвращаться на родину, так как боится попасть в руки российских спецслужб. Также бизнесмен опасается, что может разделить участь экс-разведчика Сергея Скрипаля.Издание The New York Times сообщает, что опросило ряд иностранныхагентов спецслужб на фоне инцидента с Сергеем Скрипалем.Следователи установили, что бывший разведчик и его дочь получили отравление нервно-паралитическим веществом якобы российского производства. Британские спецагенты убеждены, что на данныймомент в Лондоне огромное количество агентов российской разведки, которые"ведут слежку за важными россиянами".66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь 4 мартабыли найдены на скамейке в одном из торговых центров города Солсбери.Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Российские власти заявили,что не располагают информацией о том, чем в последнеевремя занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.