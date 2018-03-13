Москвичка за денежное вознаграждение предоставляла свою квартиру наркозависимым людям с целью приготовления и потребления ими запрещенных веществ...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району на улице Бестужевых выявили притон для потребления наркотических средств.В ходе проверки установлено, что хозяйка квартиры, 40-летняя москвичка, за денежное вознаграждение предоставляла свою квартиру наркозависимым людям с целью приготовления и потребления ими запрещенных веществ.В квартире задержанной сотрудники полиции обнаружили и изъяли использованные шприцы и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств.Отделом дознания ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29