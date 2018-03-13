Бывший украинский десантник Валерий Ананьев, переквалифицировавшийся в видеоблогера, похвастался в Сети видео, на котором пытается спровоцировать на драку ведущего Первого канала Артема Шейнина. На запись попал и плевок украинца в лицо российскому журналисту.

Бывший украинский десантникВалерий Ананьев, переквалифицировавшийся в видеоблогера, похвастался в Сети видео, на котором пытается спровоцировать на драку ведущего Первого канала Артема Шейнина. На запись попал и плевок украинца в лицо российскому журналисту.Валерий Ананьев много и в красках расписывал перед подписчиками в Facebook свою встречу с ведущим популярной общественно-политической программы "Время покажет" на Первом канале Артемом Шейниным. Перепалку бывший украинский десантник предусмотрительно записал на видео, которое выложил в Сеть.На записи видно, как Артем Шейнин в сопровождении супруги выходит из аптеки на одной из улиц Вероны, когда к нему подходит Валерий Ананьев и начинает разговор. Спровоцировать журналиста на конфликт десантнику ни оскорблениями, ни угрозами не удается, и тогда он обвиняет ведущего в том, что по его вине гибнут люди. Получив отпор и на это заявление, украинец плюет в лицо Шейнину.Ранее российский журналист отмечал, что атаковавший его украинец снимал все на видео и, по всей видимости, старался сделать так, чтобы он ударил первым. "В западноевропейской стране кто первый ударит, тот неправ. Он меня именно на это и провоцировал", – рассказал ведущий."Если бы я ответил ему таким образом, каким он хотел, то есть ударил бы, тут же… Вы сами знаете, все стандартно: "Эти русские, они всегда первыми начинают!" У него это не получилось, он пытался сделать это всеми доступными методами, плевался", – добавил Артем Шейнин."Я ничего, кроме жалости и сочувствия, к нему сейчас не испытываю. Так же, как не испытываю к народу Украины, который находится примерно в том же состоянии безумной злобы, агрессии, с замороченной головой, когда все виноваты, и только все они правы", – признался журналист.