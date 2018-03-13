В британский парламент доставили подозрительную посылку. Ее изучают специалисты, рядом дежурят машины скорой помощи. Один человек направлен в больницу из соображений предосторожности.

В британский парламент доставили подозрительную посылку.Как сообщает РИА Новости, на месте происшествия находятся специалисты, которые проводят экспертизу посылки. Рядом дежурят машины скорой помощи. По словам представителя парламента, один человек направлен в больницу "из соображений предосторожности".Это уже второй случай за последнее время. Накануне к зданию парламента был доставлен подозрительный пакет, но тревога оказалась ложной.