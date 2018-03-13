Войдя в доверие, злоумышленница похитила у мужчины 1,3 млн рублей. Установлено, что женщина с 2003 года находилась в федеральном розыске за аналогичное деяние...

Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали подозреваемую в мошенничестве с использованием поддельного паспорта.В дежурную часть ОМВД России по Таганскому району от 40-летнего жителя Подмосковья поступило заявление о мошенничестве. Он рассказал, что некоторое время назад на работе познакомился с женщиной, которая ввела его в заблуждение относительно своей профессиональной деятельности, возможностей и полномочий. Войдя в доверие, она заключила с потерпевшим договор займа, пообещав выгодно вложить его личные сбережения. В соответствии с данным договором он передал ей денежные средства в размере 1,3 млн рублей. Но в установленный срок женщина долг не вернула и перестала выходить на связь.Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленница при оформлении займа использовала поддельный паспорт на чужое имя.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали подозреваемую – 59-летнюю женщину без определенного места жительства, с 2003 года находившуюся в федеральном розыске за аналогичное деяние как скрывшуюся от суда.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанной, с просьбой звонить по телефонам: (495) 600-11-11; (495) 676-40-11 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60