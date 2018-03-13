Владелец и президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди принес извинения за свое поведение во время встречи 25-го тура национального чемпионата против АЕКа. По словам очевидцев, Саввиди вышел на поле с пистолетом во время встречи и угрожал судье, требуя засчитать гол.

Владелец и президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди принес извинения за свое поведение во время встречи 25-го тура национального чемпионата против АЕКа. По словам очевидцев, Саввиди вышел на поле с пистолетом во время встречи и угрожал судье, требуя засчитать гол."Я хочу извиниться перед всеми болельщиками ПАОКа, всеми греческими болельщиками и перед всем мировым сообществом, — заявил Саввиди, которого цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. — Поверьте мне, я не собирался вмешиваться в действия команды соперника или судей, я никому не угрожал. К сожалению, я, моя семья, мои коллеги оказались заложниками совершенно плохого футбольного руководства. Я борюсь и буду продолжать бороться за честный футбол с честным судейством в каждом матче".