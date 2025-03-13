Процент дотаций в структуре владимирских доходов увеличился. Такой вывод можно сделать после отчета главы Владимира перед депутатами местного Горсовета. В ходе своего выступления, Дмитрий

Процент дотаций в структуре владимирских доходов увеличился. Такой вывод можно сделать после отчета главы Владимира перед депутатами местного Горсовета. В ходе своего выступления, Дмитрий Наумов подчеркнул – общие доходы в бюджет по итогам 2024-го года составили почти 16 миллиардов рублей. Тогда как доходы областного центра — менее 38% от этой суммы. Дмитрий Наумов, глава г.