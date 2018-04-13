Участник шоу Comedy Баттл и игрок КВН Андрей Жмакин скоропостижно скончался в возрасте всего 24 лет. У молодого человека осталась четырехлетняя дочь.

Участник шоу Comedy Баттл и игрок КВН Андрей Жмакин скоропостижно скончался в возрасте всего 24 лет. У молодого человека осталась четырехлетняя дочь.Как говорится на странице Кубанского государственного аграрного университета, "в ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности".Как рассказал tntmusic.ru брат Андрея — Александр, причина смерти стала шоком для всех родственников: "Сказали, что причиной стала сердечная недостаточность. Он не болел, но много волновался. Спортом не занимался. Просто упал на улице, разговаривая с бывшей женой".Андрей Жмакин получил известность благодаря участию в шоу Comedy Баттл и "Открытый микрофон" на телеканале ТНТ, отмечает РИА Новости.