Самые популярные хиты российского радиоэфира определились на
церемонии Top Hit Music Awards, которая прошла в Москве. Вопреки ожиданиям фанатов
Ольги Бузовой, более года покоряющей россиян своим незабываемым вокалом, ее имя
в московском зале Yota Arena не прозвучало.
Самые популярные хиты российского радиоэфира определились на
церемонии Top Hit Music Awards, которая прошла в Москве. Вопреки ожиданиям фанатов
Ольги Бузовой, более года покоряющей россиян своим незабываемым вокалом, ее имя
в московском зале Yota Arena не прозвучало.
Премия Top Hit Music Awards вручается самым популярным хитам радиоэфира и YouTube.
Организаторы рейтинга получают информацию о прокрутке песен в эфире 690
радиостанций и известного видеохостинга. Премия вручалась по итогам периода с 1
января по 31 декабря 2017 года.
Самым популярным исполнителем и обладателеми титула "Лучшая
песня" в отечественном радиоэфире стал Макс Барских с песней
"Туманы", которая прозвучала в эфире 1 035 041 раз. С ним разделили пьедестал
Burito с композицией "По волнам", (1 054 365) и Елка ("Впусти
музыку", 872 419 прокруток). К ним присоседились Светлана Лобода с песней
"Твои глаза" и Artik & Asti с композицией "Неделимы" – у обоих исполнителей
набралось больше 800 тысяч эфиров.
"Грибы" с песней "Тает лед" и Artik
& Asti со своими "Неделимыми" вошли и в другой список самых
популярных песен 2017 года, составленный Яндекс.Музыкой.
По просмотрам на YouTube в лидерах группа "Время и
стекло" и артист из Пензы Егор Крид – их клипы собрали более 200 миллионов
зрителей. Меньший, но все же впечатляющий результат показала Светлана Лобода -
ее клипы за год просмотрели более 95 миллионов раз. Среди рэперов награды
получили Pharaoh, T-Fest и Федук.
Лидерство по просмотру отдельных клипов принадлежит
композиции "Грибов" "Тает лед" – более 191 миллиона
зрителей. Следом идут "На стиле" от "Времени и стекла" -
более 71 миллиона просмотров – и "Лирика" дуэта "Филатов и
Карась", пишет "Коммерсант".
К большому разочарованию поклонников творчества новой звезды
российской сцены Ольги Бузовой, ей премии ни в одной из номинаций не досталось.
Видимо, оригинальному голосу телеведущей не удалось достучаться до сердец
программных директоров радиостанций и рядовых слушателей.