Самые популярные хиты российского радиоэфира определились на церемонии Top Hit Music Awards, которая прошла в Москве. Вопреки ожиданиям фанатов Ольги Бузовой, более года покоряющей россиян своим незабываемым вокалом, ее имя в московском зале Yota Arena не прозвучало.

Самые популярные хиты российского радиоэфира определились нацеремонии Top Hit Music Awards, которая прошла в Москве. Вопреки ожиданиям фанатовОльги Бузовой, более года покоряющей россиян своим незабываемым вокалом, ее имяв московском зале Yota Arena не прозвучало.Премия Top Hit Music Awards вручается самым популярным хитам радиоэфира и YouTube.Организаторы рейтинга получают информацию о прокрутке песен в эфире 690радиостанций и известного видеохостинга. Премия вручалась по итогам периода с 1января по 31 декабря 2017 года.Самым популярным исполнителем и обладателеми титула "Лучшаяпесня" в отечественном радиоэфире стал Макс Барских с песней"Туманы", которая прозвучала в эфире 1 035 041 раз. С ним разделили пьедесталBurito с композицией "По волнам", (1 054 365) и Елка ("Впустимузыку", 872 419 прокруток). К ним присоседились Светлана Лобода с песней"Твои глаза" и Artik & Asti с композицией "Неделимы" – у обоих исполнителейнабралось больше 800 тысяч эфиров."Грибы" с песней "Тает лед" и Artik& Asti со своими "Неделимыми" вошли и в другой список самыхпопулярных песен 2017 года, составленный Яндекс.Музыкой.По просмотрам на YouTube в лидерах группа "Время истекло" и артист из Пензы Егор Крид – их клипы собрали более 200 миллионовзрителей. Меньший, но все же впечатляющий результат показала Светлана Лобода -ее клипы за год просмотрели более 95 миллионов раз. Среди рэперов наградыполучили Pharaoh, T-Fest и Федук.Лидерство по просмотру отдельных клипов принадлежиткомпозиции "Грибов" "Тает лед" – более 191 миллионазрителей. Следом идут "На стиле" от "Времени и стекла" -более 71 миллиона просмотров – и "Лирика" дуэта "Филатов иКарась", пишет "Коммерсант".К большому разочарованию поклонников творчества новой звездыроссийской сцены Ольги Бузовой, ей премии ни в одной из номинаций не досталось.Видимо, оригинальному голосу телеведущей не удалось достучаться до сердецпрограммных директоров радиостанций и рядовых слушателей.