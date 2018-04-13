Президент Украины Петр Порошенко уверен, что для влияния на поведение Кремля необходимо обеспечить максимальный эффект от антироссийских санкций. Об этом он заявил на XI Киевском форуме по безопасности.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко уверен, что для влияния на поведение Кремля необходимообеспечить максимальный эффект от антироссийских санкций. Об этом он заявил на XIКиевском форуме по безопасности.Украинский лидер обнаружил у нашейстраны "ахиллесову пяту". Так он назвал "агрессию" Москвы против Киева."Ахиллесовойпятой" России является именно ее агрессия против Украины. Ни Кремль, ни Путин,безусловно, не ожидали такого результата. Путь к победе в этой войне противмосковского агрессора проходит через нашу победу в Украине", – цитирует ПорошенкоТакже он вновь приветствовал санкции СШАпротив российских бизнесменов и чиновников, тем самым в очередной раз ударив Россию по самому больному месту.Злорадствующий президент Незалежной заявил, что деньги, которые нашипредприниматели потеряли после введения ограничений, "никогда не будутпотрачены на смертоносные ракеты". Петр Порошенко уверен, что для влиянияна поведение Кремля нужно обеспечить максимальный эффект от антироссийскихсанкций.При этом президент Украины мечтает, чтобы весь мир ополчился на Россию. "Яподчеркиваю, это возможно только тогда, когда Европейскийсоюз последуетпримеру США, и весь мир синхронизирует с ними свои санкции, особенно в финансовойсфере", – приводит слова Порошенко издание "Гордон".Не забылукраинский лидер отчитать нашу страну и по сирийскому вопросу. По его словам,"раньше некоторые предпочитали воспринимать поведение России просто как шалостиизбалованного подростка", а сейчас "наконец пришло время относиться к этомуповедению как к серьезным преступлениям, которые требуют решительной, широкой ихорошо скоординированной реакции".