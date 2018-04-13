Британские ученые выступили с заявлением о том, что люди с хронотипом совы рискуют умереть раньше, чем так называемые жаворонки. Для подтверждения своей теории специалисты провели эксперимент.

Британские ученые выступили с заявлением о том, что люди с хронотипом совы рискуют умереть раньше, чем так называемые "жаворонки". Для подтверждения своей теории специалисты провели эксперимент.Эксперты заявили, что многие люди ведут ночной образ жизни не по своей воле, а в силу особенностей психики и физиологии. "Наша задача – помочь таким людям адаптироваться в жизни и, прибегнув к профилактическим мерам, позаботиться о своем здоровье", – рассказал один из соавторов исследования из Северо-Западного университета. "Возможно, наше исследование подтверждает, что "совы" обладают своими собственными биологическими часами, "ход" которых не совпадает с течением времени вне их сознания", – добавил специалист, подчеркнув, что из-за хронического недосыпания "совы" значительно больше подвержены риску подорвать свое здоровье по сравнению с "жаворонками". "Позднее засыпание и пробуждение — проблема, существование которой общество не может игнорировать", – заявил профессор хронобиологии Университета Суррея.В масштабном исследовании приняли участие более полумиллиона жителей Англии в возрасте от 38 до 73 лет, передает ресурс MedicalXpress. Результаты показали, что риск раньше умереть у "сов" на 10% выше, чем у людей, соблюдающих естественный порядок чередования сна и бодрствования.Также в докладе ученых отмечается, что любители работать по ночам, по полученным данным, наиболее подвержены таким заболеваниям, как инфаркт, инсульт, сердечно-сосудистая недостаточность и диабет. Такой образ жизни также может спровоцировать развитие болезней желудочно-кишечного тракта, легочных расстройств и психических отклонений.Ранее сообщалось, что российские медики поделились секретом хорошего сна. Для того, чтобы высыпаться, они призывают меньше времени уделять мобильным гаджетам и отказаться от снотворных. Президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рекомендует в ночное время суток воздержаться от использования смартфонов, планшетов и других гаджетов. Еще одной причиной плохого сна медики называют прокрастинацию. Чтобы сладко спать и хорошо высыпаться, эксперты советуют не откладывать решение проблем на следующий день.