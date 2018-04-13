Ещё несколько лет назад все удивлялись очкам с фотохромными линзами, а сегодня этим уже никого не удивить. Но прогресс не желает топтаться на месте, и теперь на авансцене новый герой. Компания Johnson & Johnson Vision анонсировала самозатеняющиеся линзы.

Несколько лет назад очки с фотохромными линзами, иначе называемые "хамелеонами", произвели настоящий фурор на рынке. Все восхищались способностью таких линз темнеть от ультрафиолета и светлеть в помещениях, где его нет. Многие люди (например, водители) теперь и вовсе не представляют свою жизнь без таких "хамелеонов".Впрочем, со временем новинка приелась, и теперь мало кого можно удивить такими очками. Но прогресс не остановить: учёные разработали контактные линзы с подобным эффектом.На этой неделе представители компании Johnson & Johnson Vision объявили о предстоящем выпуске самозатеняющихся контактных линз Acuvue Oasys With Transitions. Контактные линзы были созданы в партнёрстве с компанией Transitions Optical.Собственно, основная функция таких контактных линз не изменилась: они по-прежнему будут корректировать зрение. А в качестве важного дополнения линзы будут плавно и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям освещения, поскольку каждая линза включает фотохромную "добавку", блокирующий УФ-лучи."Эта контактная линза является первой в своём роде, включающей ту же технологию, которая используется в очках, автоматически темнеющих на солнце", — говорит Мальвина Эдельман (Malvina Eydelman) из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.Линзы предназначены для ежедневного использования для коррекции зрения как у близоруких людей, как и у дальнозорких. Максимальный период использования – две недели.Впрочем, в компании Johnson & Johnson добавляют, что такие линзы не предназначены для замены солнцезащитных очков, поскольку они, как и все линзы, не покрывают весь глаз и окружающую область.По данным компании, специалисты работали над созданием линз более десяти лет. Продукт также был проверен в ходе многочисленных клинических испытаний с участием более 1000 человек. А Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило линзы для использования.В компании добавили, что новые линзы поступят в продажу в первой половине 2019 года.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об "умных" очках с автоматической фокусировкой. Также была создана плоская линза, обещающая произвести революцию в оптике. А инженеры Sony запатентовали контактную линзу, записывающую то, что видит человек.