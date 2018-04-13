Мэр Москвы Сергей Собянин взял из приюта собаку по кличке Джоуи. В пятницу мэр побывал на Тверском бульваре, где в рамках фестиваля Пасхальный дар проходят мероприятия благотворительного проекта Четвероногий друг.
Мэр Москвы Сергей Собянин взял из приюта собаку по кличке Джоуи. В пятницу мэр побывал на Тверском бульваре, где в рамках фестиваля "Пасхальный дар" проходят мероприятия благотворительного проекта "Четвероногий друг".
Собянин рассказал, что большая часть его жизни прошла рядом с животными, и для него "абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее и заботиться о ней".
Мэр поблагодарил москвичей, которые тоже забирают из приюта бездомных животных, передает РИА Новости.