Мэр Москвы Сергей Собянин взял из приюта собаку по кличке Джоуи. В пятницу мэр побывал на Тверском бульваре, где в рамках фестиваля Пасхальный дар проходят мероприятия благотворительного проекта Четвероногий друг.

Мэр Москвы Сергей Собянин взял из приюта собаку по кличке Джоуи. В пятницу мэр побывал на Тверском бульваре, где в рамках фестиваля "Пасхальный дар" проходят мероприятия благотворительного проекта "Четвероногий друг".Собянин рассказал, что большая часть его жизни прошла рядом с животными, и для него "абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее и заботиться о ней".Мэр поблагодарил москвичей, которые тоже забирают из приюта бездомных животных, передает РИА Новости.