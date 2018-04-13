Пакет ответных мер в отношении США и их европейских сателлитов, обсуждаемый депутатами Госдумы, нанесет ощутимый удар по американской экономике. Эксперты оценили парламентскую инициативу, в которой правительству дается полный карт-бланш для ответа Вашингтону на новый пакет антироссийских санкций.

Пакет ответных мер в отношенииСША и их европейских сателлитов, обсуждаемый депутатами Госдумы, нанесетощутимый удар по американской экономике. Эксперты оценили парламентскую инициативу,в которой правительству дается полный карт-бланш для ответа Вашингтону на новыйпакет антироссийских санкций.Ответныемеры России на санкции США ориентированы на поддержку российскихтоваропроизводителей. Член экспертного совета Института социально-экономическихи политических Алексей Зудин выразил уверенность, что законодатели хорошопродумали законопроект в части его влияния на российскую экономику. Оннапомнил, что вопрос о комфорте российских потребителей поднимался и до этого,когда Россия вводила первый пакет ограничительных мер в отношении США."Контрсанкциипослужили реальным и серьезным стимулом для развития российской экономики.Известно также, что у нас есть проблемы, нам необходимо развивать дальше своюфармацевтическую промышленность. Новые меры, как и в прошлый раз, ориентированына поддержку отечественного товаропроизводителя", – заявил Зудин винтервью РИА Новости.Онтакже обратил внимание на то, что первоочередным приоритетом законодателей былпринцип зеркальности, когда серьезный ответ с российской стороны был простонеобходим.Аналогичнойпозиции придерживается и президент Института национальной стратегии МихаилРемизов. Он отметил, что для развития экономики России, необходимо защитить внутренний рынок.Политолог уточнил, что делать это нужно не одномоментно. При этом он выразилуверенность в том, что альтернатива американским товарам есть уже сейчас.Ремизовотметил, что Россия могла принять более масштабные меры, которые нанесли быболее серьезный удар по американскому рынку и заложить фундамент для болеепродуктивного развития нашей экономики. В качестве примера он назвал эвакуациюроссийских финансовых активов из американских ценных бумаг.Можнопредусмотреть большое количество ограничений и изъятий, которые не только намне нанесут никакого вреда, а будут полезны для экономики России.Генеральный директор Центраполитической информации Алексей Мухин в интервью изданию"Политаналитика" обратил внимание на то, что степень продуктивностиконтрсанкций зависит от их исполнения."Онодолжно быть спокойным, методичным и очень болезненным для США. Россия оставила за собойвозможность вводить протекционистские меры, нанося прямой ущербамериканским покупателям", – сказал Мухин.Политолог, профессор кафедры сравнительной политологииРУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik назвал действия Москвы полностьюобоснованными. "В последнее время Россия столкнулась с серьезнымдавлением со стороны условного Запада. Защищая свой суверенитет, своютерриториальную целостность, защищая свою репутацию, свой имидж, мы вправепринимать какие-то меры", – сказал эксперт и предположил, какие ответныемеры могла бы ввести Россия на действия США."Давно назрел вопрос резко уменьшить космическоесотрудничество с США. Потому что в идеале – это замечательная вещь,это научные исследования на глобальном уровне. Но для США космос –это, прежде всего, сфера военного воздействия", – считает политолог.Сферукосмического сотрудничества назвал как одну из приоритетных для ответных мер политологАлександр Асафов. "Я думаю, что создать проблемы американцам мы можем, таккак чувствительных направлений у них много – космос, авиация, поставка титана идругих различных редкоземельных металлов. Более того, мы можем это сделать так,что эти ограничения не отразятся на нашей экономике, а где-то даже дадутпреференции либо нашей промышленности, либо нашим более политически лояльнымторговым партнерам", – отметил эксперт.Ранеесегодня, 13 апреля представители четырех фракций Госдумы во главе со спикеромВячеславом Володиным внесли на рассмотрение законопроект об ответных мерахРоссии на действия США и дружественных с ними стран. Так, в частности,предлагается ввести запрет на ввоз в нашу страну американской сельхозпродукции,лекарств, алкоголя и табака.Документпланируется обсудить 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы сучастием представителей всех фракций. После чего он будет рассмотрен наближайшем пленарном заседании. Сам проект закона об ответных мерах не вводит никаких санкций,он лишь предоставляет правительству полномочия по введению мер экономического иполитического характера.Мало того, возможные запреты коснутся исключительнопоставок в промышленных масштабах. Россиянам по-прежнему можно будет ввозить дляличного пользования или употребления все товары, на которые распространятся ограничения.Напомним,6 апреля Минфин США обнародовал список из 38 российских физических июридических лиц, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. В этот разограничения введены в отношении известных бизнесменов и госуправленцев, а такжепротив контролируемых ими компаний. Активы фигурантов очередного санкционногосписка на территории США будут заморожены. Кроме того, американским гражданамзапрещается поддерживать с ними деловые контакты.