Вскрылась информация о том, что у президента США Дональда Трампа есть незаконнорожденный ребенок от домоправительницы в Нью-Йорке. Сенсационными подробностями обладал экс-привратник здания, принадлежавшего Трампу, Дино Саджудин.

Вскрылась информация о том, что у президентаСША Дональда Трампа есть незаконнорожденный ребенок от домоправительницы вНью-Йорке. Сенсационными подробностями обладал экс-привратник здания, принадлежавшего Трампу, Дино Саджудин.Мужчина рассказал историюпредставителям издания National Enquirer. СМИ заплатилоСаджудину 30 тысяч долларов,чтобы опубликовать показания о внебрачном чаде главы государства.Однакоинформация о любовных похождениях Трампа и домоправительницы, работавшей нанего, так и не была опубликовала. Бывший привратник очень удивился, что "конфиденциальноесоглашение", которое он заключил с изданием, попало в прессу, передаетМатериал дополняется