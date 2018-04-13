Вскрылась информация о том, что у президента
США Дональда Трампа есть незаконнорожденный ребенок от домоправительницы в
Нью-Йорке. Сенсационными подробностями обладал экс-привратник здания, принадлежавшего Трампу, Дино Саджудин.
Вскрылась информация о том, что у президента
США Дональда Трампа есть незаконнорожденный ребенок от домоправительницы в
Нью-Йорке. Сенсационными подробностями обладал экс-привратник здания, принадлежавшего Трампу, Дино Саджудин.
Мужчина рассказал историю
представителям издания National Enquirer. СМИ заплатило
Саджудину 30 тысяч долларов,
чтобы опубликовать показания о внебрачном чаде главы государства.
Однако
информация о любовных похождениях Трампа и домоправительницы, работавшей на
него, так и не была опубликовала. Бывший привратник очень удивился, что "конфиденциальное
соглашение", которое он заключил с изданием, попало в прессу, передает
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