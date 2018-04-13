Мероприятия прошли в нескольких образовательных учреждениях.

В течение нескольких апрельских дней инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева провела ряд информационно-пропагандистских мероприятий в общеобразовательных школах Петушинского района. Ключевая цель встреч со школьниками - воспитание и обучение несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах города.Ребята из Вольгинской школы к встрече с инспектором подготовились серьезно: рассказали стихотворения на тему дорожной безопасности, презентовали самостоятельно смонтированный клип под названием «Школа светофорных наук». По мнению инспектора, это показывает основательность подхода педагогов, родителей и самих детей к изучаемым правилам дорожного движения и поведения вблизи проезжей части дороги.Инспектор ОГИБДД напомнила учащимся правила перехода проезжей части в зоне действия пешеходного перехода, как регулируемого, так и нет. Были приведены примеры случаев дорожно-транспортных происшествий, участниками которых, к сожалению, стали несовершеннолетние пешеходы. При этом инспектор разъяснила ребятам, как стоит вести себя, чтобы избежать ДТП.Отдельное внимание было уделено теме «Яркий пешеход!». Капитан полиции указала на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток. Порекомендовала ребятам проверить наличие фликеров у всех членов своих семей, и в случае их отсутствия на верхней одежде, непременно приобрести или изготовить самостоятельно из специальных материалов.Также инспектор посетила автошколу «Лидер» в городе Покрове, где провела занятия, направленные на обучение курсантов как будущих грамотных участников дорожного движения,По ходу беседы затрагивались такие важные темы, как нахождение ребенка в салоне транспортного средства, нахождение несовершеннолетних в темное время суток вблизи проезжей части дороги, особенно без сопровождения взрослых, переход дороги с соблюдением требований Правил дорожного движения.В связи с приближением мотосезона, старшим школьникам были разъяснены последствия попыток управления транспортными средствами, без водительского удостоверения, а также штрафные санкции и ответственность родителей за передачу транспортного средства лицу, не имеющего водительского удостоверения.