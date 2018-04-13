Также средства пойдут на строительство новых объектов

Во Владимирской области власти выделили 750 млн на ремонт дорог.Субсидия в 142,5 млн рублей предусмотрена на строительство автомобильных дорог к трем селам в Гусь-Хрустальном, Камешковском и Петушинском районах. Их общая протяженность - 4,13 километра. Также эти средства запланированы на строительство дороги протяженностью 0,643 километра к школе в деревне Филяндино.Более 611 млн рублей пойдут на ремонт дорог местного значения между всеми муниципальными образованиями. В Коврове за счет областного дорожного фонда должен отремонтируют участок автодороги по улице Волго-Донская, а в Муроме - участок Владимирского шоссе.