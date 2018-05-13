Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2012 году тайно посетил Прагу. Визит был коротким, но продуктивным: экс-сотрудник ГРУ встретился с представителями спецслужб из партнерских стран, включая Чехию.

Британский шпион Сергей Скрипаль, дело об отравлении которого стало причиной крупного международного скандала, в 2012 году тайно посетил Прагу (Чехия).Визит был коротким, но продуктивным: экс-сотрудник ГРУ встретился с представителями спецслужб из партнерских стран, включая Чехию.С отравлением Скрипаля чешские спецслужбы эти встречи не связывают, передает РИА Новости.4 марта в английском Солсбери Скрипаля и его дочь Юлию нашли на скамейке в бессознательном состоянии. Лондон обвиняет в отравлении Москву, Кремль с негодованием эти обвинения отвергает.