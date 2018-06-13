Несколько сотрудников подмосковного управления ГИБДД подверглись удару со стороны пожарного бомбардировщика Ил-76П, экипаж которого отрабатывал под Ногинском действия при тушении лесных пожаров. Инспекторы сняли на видео организованный представителями МЧС искусственный ливень.

Несколько сотрудников подмосковного управления ГИБДД подверглись "удару" со стороны пожарного "бомбардировщика" Ил-76П, экипаж которого отрабатывал под Ногинском действия при тушении лесных пожаров. Инспекторы сняли на видео организованный представителями МЧС искусственный ливень.Целью должен был стать лесной массив, но со сбросом воды спасатели немного опоздали, а потому часть из 42 тонн воды накрыла дежуривших на дороге полицейских. Один из них снимал учения из салона служебной машины, а потому остался сухим, а вот его коллегам повезло меньше — они вымокли до нитки.Надо отдать должное, к произошедшему стражи порядка отнеслись с юмором, благо на улице стояла солнечная погода, а Ил-76П больше не возвращался.