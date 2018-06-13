iPhone X от Apple удалось выжить после двух недель пребывания не дне реки. Американский блогер сумел реанимировать смартфон.

iPhone X отApple удалось выжить после двух недель пребывания не дне реки. Американский блогер сумел реанимировать смартфон.Гаджет случайно утопила девушка. Парень три дня пытался высушить телефон, и ему это все же удалось. Блогер запустил его и нашел хозяйку. Он отправил девушке потерянный ею iPhoneпочтой, чем очень ее обрадовал, сообщает Американка снимала на телефон своего новорожденного сына и была уверена, что безвозвратно потеряла дорогие для нее фото.