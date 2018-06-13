В Крыму на трассе Керчь — Феодосия произошла авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Пострадали четыре человека, включая ребенка и погибшую женщину. Момент ДТП попал на видео, снятое регистратором одного из участников движения.

Ранним утром в Крыму 11 июня на трассе Керчь — Феодосия произошла авария с участием грузовика MAN, Toyota Camry и Hyundai Solaris: по неизвестной причине водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, врезался в фуру, а затем и в другую машину.Пострадали четыре человека, включая ребенка и женщину, которая погибла в результате ДТП. Остальные госпитализированы с травмами различной степени тяжести.