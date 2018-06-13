Металлические бочки с алкоголем выкатились прямо на дорогу
Металлические бочки с алкоголем выкатились прямо на дорогу
На Лыбедской магистрале при повороте с улицы Усти-на-Лабе перевернулся грузовик.
Из машины выкатились металлические бочки с пивом. Их раскидало по всей дороге.
Авария произошла днем во вторник, 12 июня, в 14.30. Возле автозаправки водитель грузовика не справился с управлением и не вписался в поворот. В результате машина перевернулась.
По предварительной информации, никто не пострадал.