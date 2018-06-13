Металлические бочки с алкоголем выкатились прямо на дорогу

Металлические бочки с алкоголем выкатились прямо на дорогуНа Лыбедской магистрале при повороте с улицы Усти-на-Лабе перевернулся грузовик.Из машины выкатились металлические бочки с пивом. Их раскидало по всей дороге.Авария произошла днем во вторник, 12 июня, в 14.30. Возле автозаправки водитель грузовика не справился с управлением и не вписался в поворот. В результате машина перевернулась.По предварительной информации, никто не пострадал.