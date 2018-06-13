Об этом сообщили в администрации города

Об этом сообщили в администрации городаВласти решили включить в список благоустройства еще четыре костромских двора, передают в администрации города.Изначально были запланированы работы на 52 территориях. В итоге его сократили до 38, несмотря на то, что финансирование программы увеличилось на 20 млн рублей.Комиссия рассмотрела корректировку 12 ранее утвержденных проектов и нашла возможным добавить новые объекты. В этом году работы проведут во дворах домов по проспекту Мира, 12, улице Осыпной, 3 и в микрорайоне Юбилейный, 19 и 24 «А».