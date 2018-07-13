Инспектор ГИБДД капитан полиции Павел Задрогин пообщался с ребятами на актуальные темы дорожной безопасности, познакомил отдыхающих с оснащением служебного автомобиля ДПС.

12 июля текущего года в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка», расположенном в Юрьев-Польском районе, прошел день дорожной безопасности, который организовал для ребят инспектор отдела ГИБДД Юрьев-Польского ОМВД капитан полиции Павел Задрогин.Свою беседу Павел Владимирович начал с того, что напомнил отдыхающим в лагере подросткам о правилах безопасного поведения в городе, внимательности вблизи дорог, об обязательном присутствии на одежде и портфелях светоотражающих элементов. Особое внимание госавтоинспектор уделил теме управления велосипедами, скутерами и гироскутерами. Инспектор напомнил ребятам о том, что до четырнадцати лет на велосипеде нельзя ездить по проезжей части, а также о том, как правильно пересекать пешеходный переход. Вместе с подростками полицейский разобрал ситуации с типичными дорожными нарушениями со стороны несовершеннолетних. Тема оказалась актуальной, поэтому отдыхающие задавали инспектору немало вопросов.После профилактической беседы Павел Владимирович предложил желающим познакомиться с автомобилем ДПС. Ребята с огромным удовольствием рассматривали служебное авто, каждый смог попробовать себя в роли инспектора дорожно-патрульной службы и самостоятельно включить световой спецсигнал, звуковое оповещение и даже воспользоваться рацией.В завершении встречи полицейский призвал детей быть внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.