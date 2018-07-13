Форвард сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал слова вратаря бельгийской команды Тибо Куртуа, сказанные им после проигранного полуфинала. Бельгиец тогда заявил, что французы играли в антифутбол.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал слова вратаря бельгийской команды Тибо Куртуа, сказанные им после проигранного полуфинала. Бельгиец тогда заявил, что французы играли в антифутбол."Мы выиграли в том стиле, в котором было нужно, и я не против этого. Куртуа считает, что выигрывал с "Атлетико" и "Челси" в стиле "Барселоны"? Не хочу даже об этом говорить", — цитирует Гризманна РИА Новости.Напомним, что французская сборная вышла в финал чемпионата мира, победив бельгийских футболистов со счетом 1:0. Игра, прошедшая 10 июля в Санкт-Петербурге, получилась не очень зрелищной.