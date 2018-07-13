Кремль рассмотрит обращение матери Олега Сенцова о его помиловании, когда оно поступит в администрацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль рассмотрит обращение матери Олега Сенцова о его помиловании, когда оно поступит в администрацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Точные сроки он не назвал, передает "Интерфакс".Отвечая на вопрос, возможно ли помилование Сенцова так же, как была помилована Савченко, Песков отметил, что этот вопрос не в его компетенции, поскольку лежит в юридической плоскости.Надежда Савченко, осужденная в России на 22 года заключения за причастность журналистов в Донбассе, была помилована президентом Владимиром Путиным после обращения родственников погибших журналистов.Мать Олега Сенцова написала Путину письмо с просьбой помиловать ее сына.