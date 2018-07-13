Ялтинский ресторан Doctor Whisky объявляет о старте очередного фестиваля из цикла Крымские гастрономические
сезоны. Тема этого лета – самые интересные кухни Азии. Каждый вечер в
зоне chef’s table, единственной в Крыму, ведущие шеф-повара России готовят авторские
интерпретации экзотических блюд и общаются с гостями ресторана.
Ялтинский ресторан Doctor Whisky объявляет о старте очередного фестиваля из цикла "Крымские гастрономические
сезоны". Тема этого лета – самые интересные кухни Азии. Каждый вечер в
зоне chef’s table, единственной в Крыму, ведущие шеф-повара России готовят авторские
интерпретации экзотических блюд и общаются с гостями ресторана.
12–26 июля фестиваль открывает Чуан Ху Янг, шеф-повар бистро Jang Su (Екатеринбург). Его
гастроли посвящены современной кухне Китая. В меню – говяжий язык в пяти
специях, рыба "хризантема" в кисло-сладком соусе, восточные креветки со
сгущенным молоком, васаби и икрой, том-ям по особому рецепту, а также другие
яркие и легкие блюда, идеальные для лета.
27–31 июля эстафету принимает Шакир Юлдашев, шеф-повар и совладелец ресторана "Замес" (Екатеринбург),
с темой "Кухня Кореи".
1–15 августа за chef’s
table царит Илья Захаров, бренд-шеф
развлекательного проекта "Казино Сочи" (рестораны "Брунелло" и "Баффет"), с
темой "Паназия".
16–31 августа перенесемся через Тихий Океан, из Азии в
Латинскую Америку: Орландо Бальдеон,
владелец и шеф-повар ресторана "Лима" (Москва) познакомит гостей Doctor Whisky с
лучшим, что есть в кухне его родной страны – Перу.
10–23 сентября Рашид Рахманов,
участник и победитель многочисленных кулинарных конкурсов, прославившийся
своими познаниями в восточной кухне, представит свой авторский взгляд на кухню
Японии.
"Крымские гастрономические сезоны"
в Doctor Whisky – как всегда море вкусов, эксклюзивные блюда в безупречном
исполнении, приятные встречи и живое общение.