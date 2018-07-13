Ялтинский ресторан Doctor Whisky объявляет о старте очередного фестиваля из цикла Крымские гастрономические сезоны. Тема этого лета – самые интересные кухни Азии. Каждый вечер в зоне chef’s table, единственной в Крыму, ведущие шеф-повара России готовят авторские интерпретации экзотических блюд и общаются с гостями ресторана.

Ялтинский ресторан Doctor Whisky объявляет о старте очередного фестиваля из цикла "Крымские гастрономическиесезоны". Тема этого лета – самые интересные кухни Азии. Каждый вечер взоне chef’s table, единственной в Крыму, ведущие шеф-повара России готовят авторскиеинтерпретации экзотических блюд и общаются с гостями ресторана.12–26 июля фестиваль открывает Чуан Ху Янг, шеф-повар бистро Jang Su (Екатеринбург). Егогастроли посвящены современной кухне Китая. В меню – говяжий язык в пятиспециях, рыба "хризантема" в кисло-сладком соусе, восточные креветки сосгущенным молоком, васаби и икрой, том-ям по особому рецепту, а также другиеяркие и легкие блюда, идеальные для лета.27–31 июля эстафету принимает Шакир Юлдашев, шеф-повар и совладелец ресторана "Замес" (Екатеринбург),с темой "Кухня Кореи".1–15 августа за chef’stable царит Илья Захаров, бренд-шефразвлекательного проекта "Казино Сочи" (рестораны "Брунелло" и "Баффет"), стемой "Паназия".16–31 августа перенесемся через Тихий Океан, из Азии вЛатинскую Америку: Орландо Бальдеон,владелец и шеф-повар ресторана "Лима" (Москва) познакомит гостей Doctor Whisky случшим, что есть в кухне его родной страны – Перу.10–23 сентября Рашид Рахманов,участник и победитель многочисленных кулинарных конкурсов, прославившийсясвоими познаниями в восточной кухне, представит свой авторский взгляд на кухнюЯпонии."Крымские гастрономические сезоны"в Doctor Whisky – как всегда море вкусов, эксклюзивные блюда в безупречномисполнении, приятные встречи и живое общение.