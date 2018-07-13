Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу на расположенном в окрестностях каирского аэропорта нефтехимическом складе, в результате 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу на расположенном в окрестностях каирского аэропорта нефтехимическом складе, в результате 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Пассажиры воздушной гавани сняли на видео огненный столб.Что послужило причиной возгорания, достоверно неизвестно, по предварительной версии, из-за высокой температуры взорвалась одна из цистерн с топливом. Взрывной волной задело сотрудников предприятия, 12 из них были госпитализированы.سماع دوى انفجار بقرب مطار القاهرة pic.twitter.com/CnDdDUJ7EC— سكالانس