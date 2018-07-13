Патриарх Кирилл посетил Храм-на-Крови в Екатеринбурге. Он привез с собой ковчег с частицами мощей преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и ее сподвижницы инокини Варвары.

Патриарх Кирилл посетил Храм-на-Крови в Екатеринбурге. Он привез с собой ковчег с частицами мощей преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и ее сподвижницы инокини Варвары.Как сообщил "Интерфакс", глава российской церкви совершил молитвы, трансляция которых велась через громкоговорители. По периметру храма стояли полицейские, сотрудники МЧС и военные.Патриарх совершил молитву на месте расстрельной комнаты дома Ипатьева, где была убита царская семья, передает ТАСС. Кирилл призвал всех верующих помолиться страстотерпцам, "чтобы больше ни при каких условиях гражданские столкновения и смуты не губили наше Отечество".Ранее стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу прибыл в Екатеринбург, чтобы возглавить серию мероприятий православного фестиваля "Царские дни", посвященного памяти убитого 100 лет назад последнего российского императора Николая II и его семьи.