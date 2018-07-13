Президент России Владимир Путин призвал главу банка ВТБ Андрея Костина ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса.

Президент России Владимир Путин призвал главу банка ВТБ Андрея Костина ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса.Как передает телеканал "Россия 24", об этом руководитель государства заявил Костину при личной встрече.Костин сообщил Путину о том, что в будущем ВТБ планирует снизить ставки по ипотеке до 7-8%. То есть, до тех цифр, о которых президент России говорил в своём послании Федеральному собранию. В настоящее же время банк выдает деньги по ипотеке по ставке 8,9%.Глава ВТБ отметил, что за первые пять месяцев текущего года прибыль банка выросла на 74% и превысила 87,1 миллиарда рублей. "И по итогам полугодия, наш прогноз, она достигнет 95–100 миллиардов. Это ровно столько, сколько мы сделали за весь предыдущий год", — отметил Костин.Он рассказал Путину также о том, что снизились ставки и по корпоративным кредитам – от 10 до 6,5%. Речь идет о предприятиях торговли, машиностроение, металлургии и медицине.Что касается малого бизнеса, то для него пока ставки кредитования выше 10%, но, как отметил Костин, в ВТБ работают над тем, чтобы снизить их.Владимир Путин в ответ подчеркнул, что "в среднем по стране уже меньше 10% и гораздо быстрее нужно идти".