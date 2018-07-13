Отец игрока сборной России по футболу Дениса Черышева прокомментировал желание поющей ведущей Ольги Бузовой выйти замуж за его сына. Мужчина не согласен с кандидатурой будущей невестки в лице светской львицы.

Отец игрока сборнойРоссии по футболу Дениса Черышева прокомментировал желание поющей ведущей Ольги Бузовой выйти замуж за егосына. Мужчина не согласенс кандидатурой будущей невестки в лице светской львицы.Главный тренер ФК "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев отметил, что у спортсмена с личной жизнью все хорошо. Поэтомуу Бузовой нет шансов его завоевать."Телеведущая Ольга Бузова не сможет ни на шаг приблизиться к моему сыну.Ее шансы поют романсы. Мой сын не участвует в светских мероприятиях. Поэтому онзабивает, по-другому к этому относится", – приводят слова отца полузащитника . Похоже, не судьба звездешоу-бизнеса связать свою жизнь с 27-летним футболистом.Ранее уверенная в своих силах и женских чарах ведущая "Дома-2" выразила желание выйти замуж заДениса Черышева. Обращение к спортсмену она опубликовала на своей страничке в Instagram. "Я согласна выйтиза тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разницав возрасте, ничего. Я без макияжа выгляжу на восемнадцать.Денис, на связи", – сказала Ольга Бузова. Ранее сильноевпечатление на звезду произвел голДениса за сборную России в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с командой Хорватии.Отметим, что у Чернышева есть избранница– испанка Кристина Кобе. Девушка даже прилетела вРоссию на ЧМ-2018, чтобы поддержать своего возлюбленного.Впрочем, Бузова любитфутболистов. 26 июня 2012 года она вышла замуж за игрока столичного"Локомотива" Дмитрия Тарасова. 30 декабря 2016 года они развелись. Досих пор сердце поющей ведущей свободно.