В семье Даны Николенко случилось большое горе. Родители девушки потеряли сына.

В семьеДаны Николенко случилось большое горе. Родители девушки потеряли сына.Трагедия произошла,когда Дана еще не появилась на свет. Ее брат ушел из жизни, когда емубыл 21 год. Девушка оказалась в семье поздним ребенком."Дана, спустя два выкидыша, родилась.На тот момент маме было 45, а отцу 52, по-моему. Они в ней душине чают, готовы за нее жизнь отдать", – цитирует избранника девушки Диму Кварацхелия Dom2Life.ru. Участники телестройки и сами скоро станут родителями.Однакосообщить о такой новости родственникам пара долго не решалась. По словамДимы, любая новость для пожилых родителей Даны – некий стресс и шок в силувозраста.По словаммолодого человека, будущие теща и тесть сначала даже не поняли, чтостанут бабушкой и дедушкой. На лобном месте им позвонила ОльгаОрлова, чтобы сообщить радостную новость, поскольку сама Николенко не моглаговорить из-за переживаний.Родители Димы моментально пришлив восторг от радостной новости. По словам будущего отцасемейства, к Дане они относятся очень хорошо. "Можнов какой-то степени сказать, что это они повлияли на то, чтомы сейчас в отношениях", – поделился парень.