Женщина поблагодарила сотрудников полиции за оперативное реагирование, профессионализм и добросовестное отношение к службе...

Женщина поблагодарила сотрудников Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по Алексеевскому району г. Москвы за то, что они оперативно помогли вернуть ей похищенный телефон.Ранее 35-летняя москвичка обратилась в территориальный отдел полиции с заявлением о краже. По словам заявительницы, в ее квартиру, дверь в которую некоторое время была незаперта, проник неизвестный и похитил оттуда мобильный телефон.В результате проверочных мероприятий участковый уполномоченный Отдела МВД России по Алексеевскому району г. Москвы майор полиции Владимир Косов задержал подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий.Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.Женщина поблагодарила сотрудников полиции за оперативное реагирование, профессионализм и добросовестное отношение к службе.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29