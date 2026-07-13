Расследование обстоятельств этой аварии продолжается.

Следственные органы Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Мужчине уже предъявлено обвинение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.Трагедия произошла 10 июля вечером на автодороге «Селимово–Заколпье–Вековка». Подозреваемый, не имея водительских прав и находясь в нетрезвом виде, управлял автомобилем марки LADA. На втором километре трассы он потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и сбил 13-летнего велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте.Фигурант был задержан следователями СК, по ходатайству которых суд поместил его в СИЗО. Сейчас проводится комплекс экспертиз и допросы свидетелей для закрепления доказательной базы.